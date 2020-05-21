新北新莊化糞池 驚見嬰屍 11:152020/05/21 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 該社區地下室化糞池驚見男嬰屍體（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區中正路化糞池，民眾發現嬰屍報警。（民眾提供／賴彥竹新北傳真） 內容更新）新北市新莊區中正路驚見嬰屍！21日有民眾發現化糞池有一具嬰兒浮屍，警方獲報趕至現場後，依外觀研判應是未足月的嬰兒，警方已循線調閱監視器，死因有待警方進一步釐清。 據知情人士表示，上午工人施作工程時，在地下室化糞池驚見嬰屍，該嬰屍外觀應為男嬰。 (中時 ) #發現 #警方 #下水道 #新莊 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 侯友宜轟紓困沒作業手冊 陳時中：能做都盡量做了 14:362020/05/18 生活 「AI機器人小布」說故事給你聽 新北閱讀節快樂開展 18:572020/05/18 生活 新北市新店都更地標 四強聯手簽約 10:252020/05/19 財經 《傳產》港澳設籍台灣首度破萬 最愛落戶新北市 11:252020/05/19 財經 新北閱讀節特展開幕！吳鳳合體侯友宜 12:022020/05/19 生活 新北市企業防災再精進 7間大型企業參與合作 13:092020/05/19 社會 紓困之亂 綠民代批新北：欠基層公務員、衛福部道歉 15:032020/05/19 政治 吳鳳大讚防疫 新住民足甘心 04:102020/05/20 地方新聞 新北市紓困核定率57.48％ 原中央撥款不足盼加撥5億 18:182020/05/20 政治 公幼4年增「百班」計畫 新北市宣布明年可提早達成 20:152020/05/20 生活 社會熱門新聞 獨》神秘資通電軍爆貪瀆弊案 廉政署搜索南部營區約談9士官兵 - 社會 飛來衝撞立委黃秀芳天旋地轉 遺憾對撞駕駛不治… - 社會 民進黨立委黃秀芳嚴重車禍！對撞駕駛不治 - 社會 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 女記者「巨大車頭燈」閃瞎肥宅 竟是「學姊」輔大同學 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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