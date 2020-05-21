新北市新莊區中正路化糞池，民眾發現嬰屍報警。（民眾提供／賴彥竹新北傳真）

內容更新）新北市新莊區中正路驚見嬰屍！21日有民眾發現化糞池有一具嬰兒浮屍，警方獲報趕至現場後，依外觀研判應是未足月的嬰兒，警方已循線調閱監視器，死因有待警方進一步釐清。

據知情人士表示，上午工人施作工程時，在地下室化糞池驚見嬰屍，該嬰屍外觀應為男嬰。

(中時 )