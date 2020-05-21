51歲「花系列花旦」何如芸2003年嫁給花蓮美侖大飯店少東王敏錡後淡出演藝圈，兩人育有兩子，最近何如芸證實婚變，雙方正在打離婚官司。昨(20日)周刊報導，何如芸坦言豪門媳婦生活並不如外界所想光鮮亮麗，生活也缺少自由，先前她一度復出拍戲，卻被婆家酸：「我們現在是餵不飽妳嗎？」

何如芸最近和王敏錡撕破臉打官司，先前她受訪分享和兩個兒子分隔兩地，小孩在新加坡就學，她在台灣工作，只能靠視訊聯繫感情，母親節時兒子還鼓起勇氣問她：「媽媽，離婚以後可不可以不要再去結婚生小孩？」何如芸心酸回答：「生你們已經很不容易，媽媽這輩子也只會有你們2個孩子，媽媽不結婚，永遠是你們的媽媽......保證！」

據《鏡周刊》報導，何如芸為了生兩個寶貝相當辛苦，因求子導致子宮外孕失去右邊輸卵管，而外界常羨慕豪門生活，她表示雖然有附卡能用，卻沒什麼機會存私房錢，她先前久違回到片場拍戲，卻被婆家問為何要拋頭露面，私下家庭聚會老公也很少出席，兩人因此感情磨淡，最終迎來離婚結局。

(中時電子報)