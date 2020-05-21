中國時報「逆境重生系列報導」獲金輪獎優等獎 16:162020/05/21 中時 王英豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金輪獎頒獎典禮21日舉行，中國時報以謝錦芳（右二）、曹婷婷、吳敏菁、林良齊、張潼、黃子明、陳怡誠（右一）、王英豪「逆境重生系列報導」獲得平面報紙媒體報導獎一般題材類優等獎，國際扶輪社3501地區總監朱先營（左）頒獎。（王英豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金輪獎頒獎典禮21日舉行，中國時報以謝錦芳、曹婷婷、吳敏菁、林良齊、張潼、黃子明、陳怡誠、王英豪「逆境重生系列報導」獲得平面報紙媒體報導獎一般題材類優等獎，國際扶輪社3501地區總監朱先營頒獎。 國際扶輪是世界最大的社團之一，由美國律師保羅．哈理斯創立於 1905年，台灣於 1931 年即有扶輪社，二戰期間解散、政府遷台後，從 1948 年台北扶輪社創立，迄今已擴展為 12 個扶輪地區，超過 800 個扶輪社，3 萬 5 千多位扶輪社員，包括政界領袖及工商業菁英。 (中時 ) #報導 #系列 #王英豪 #優等獎 #系列報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 中行與超過80％原油寶客戶和解簽約 21:232020/05/17 兩岸 三星Note 20傳採高通新超聲波指紋技術 解鎖面積超大 10:402020/05/18 科技 就是要領先大聯盟！馬林魚宣布重啟春訓基地 09:222020/05/19 體育 振興抵用券初定715後上路 電子紙本將併行 10:592020/05/20 政治 慈母砸1194萬行賄助兒錄取UCLA遭逮 親戚陳情信檢方不買帳 11:232020/05/20 國際 大打「防疫牌」 蔡英文自豪成績讓國際驚豔 11:572020/05/20 政治 明道大學招外籍生當奴工 一天剝8小時雞皮 10:212020/05/21 社會 社交距離新典範！ 美餐廳研發「碰碰桌」：嚴峻疫情下獲得樂趣 15:562020/05/21 國際 罷韓明正式起跑！5月27日起禁發布民調 違者最高罰鍰500萬 10:162020/05/21 政治 「第四軍種」遭搜索 資通電軍今回應 13:392020/05/21 政治 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 敦睦艦隊血清抗體結果出爐 再增8人感染 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 梅雨季見這大不妙 鄭明典曝超危險 - 生活 醫學系分發爆冷 中國醫學大學缺額27人 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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