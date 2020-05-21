金輪獎頒獎典禮21日舉行，中國時報以謝錦芳、曹婷婷、吳敏菁、林良齊、張潼、黃子明、陳怡誠、王英豪「逆境重生系列報導」獲得平面報紙媒體報導獎一般題材類優等獎，國際扶輪社3501地區總監朱先營頒獎。

國際扶輪是世界最大的社團之一，由美國律師保羅．哈理斯創立於 1905年，台灣於 1931 年即有扶輪社，二戰期間解散、政府遷台後，從 1948 年台北扶輪社創立，迄今已擴展為 12 個扶輪地區，超過 800 個扶輪社，3 萬 5 千多位扶輪社員，包括政界領袖及工商業菁英。

(中時 )