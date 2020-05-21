宜蘭縣政府與「LINE購物」合作，推出「線上買菜趣、宜蘭嚴選口袋商店」，搶攻新冠肺 炎疫情籠罩下的宅經濟。（胡健森攝）

新冠肺炎疫情對整體經濟造成巨大衝擊，卻也帶動了一波「宅經濟」，宜蘭縣政府也抓準這波商機，與「LINE」通訊軟體公司合作推出「線上買菜趣」，只要透過手機、電腦，簡單按下幾個鍵，宜蘭嚴選的生鮮蔬果及農特產品就會寄送到家，不僅方便，更享有價格方面及運費的優惠。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭縣的農民仍以傳統銷售模式為主，縣府為拓展縣內農友的銷售管道，與LINE購物攜手合作，推出「宅宅天菜」蔬菜箱及「宅宅天兵」冷凍箱，讓大家即使長時間「宅在家」，也能經由「LINE購物」輕鬆購買到最優質的宜蘭嚴選生鮮農產品。

首波主打商品「宅宅天菜」包括了宜蘭優質米、宜蘭三星蔥、4種嚴選季節蔬果、活力雞蛋、有機段木香菇及鮮菇組合，原價800元特價699元，「宅宅天冰」則有南方澳鯖魚、花枝丸、頭城（魚勿）仔魚、三星蔥水餃、三星蔥餡餅、CAS仿土雞及限量羊奶饅頭，每箱原價1300元特價999元，而這兩項主打商品另享有全程冷藏保鮮且免運費的優惠。

(中時 )