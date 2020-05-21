財政部表示，1、2月特別獎（1000萬元）發票仍有7張未兌領，其中，有一位幸運兒在Uber eats訂餐，餐費加總外送費僅合計225元，至今仍未領取；另有一張也只在台南花費12元，買一包抽取式衛生紙就中獎千萬，民眾也趕緊翻翻自己的錢包，千萬別錯過大獎。

財政部表示，1、2月發票1000萬獎項仍有7人未領、特獎200萬也有4張沒人兌領，兌獎期限將在7月6日截止，財政部也提醒各位中獎的幸運兒，要記得在時間內兌換。

1、2月統一發票各別獎項中，特別獎（1000萬元）號碼12620024，特獎（200萬元）獎號39793895。

其中，未領取千萬大獎中，有一張為UberEats訂餐，合計花費為225元，值得注意的是，由於Uber eats開出的為雲端發票，中獎通知將以電子信件寄出，民眾請多加留意；另還有一張在台南開出，僅花費12元買包抽取式衛生紙，就獲獎千萬。

至於特獎200萬部分，仍有4張未領，消費金額最小的也開在台南，金額為53元，購買麵包及茶飲，如有印象的民眾，也趕緊翻自己的錢包，看看幸運兒是不是自己，千萬別跟大獎過不去。

(中時電子報)