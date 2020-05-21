台中市未登記工廠大約有1萬9千多家，未登記工廠密集地區為豐原、大雅、神岡、烏日、太平及大甲等地區，台中市議員李榮鴻12日在台中市議會財經業務質詢中，關切未登記工廠輔導改善的狀況。

市議員李榮鴻說，去年工廠管理輔導法修法，放寬農地違章工廠處理期限，針對已經取得臨時工廠登記的業者，在111年3月19日前還是可以提送特定工廠登記申請，但業者關心的是，動輒花上百萬配合政府的要求改善，最後到底能不能走向合法化？

經發局長張峯源表示，中央修法就是希望讓農地上的違規工廠可望透過都市計畫土地使用分區變更變成用地合法使用，所以需要20年的時間，市府鼓勵業者先做到低汙染並納管，朝合法化努力。

李榮鴻指出，中央的國土計畫只在桌上紙上作業，沒有接地氣，沒有真正實地了解地方需求，該變更的不變更，導致地方工業用地缺乏的問題延宕無解。李榮鴻建議，大安應該要盡快推度工業區開發，因為大安區緊鄰台中港，又有高速公路、快速道路經過，交通相當便利，且土地價格比屯區工業區價格便宜很多，可以降低廠商遷廠、設廠的土地及運輸成本。

李榮鴻強調，政府高喊台商回流，如果沒有充足的設廠用地，廠商要怎麼回流，他建議市府鎖定大安區農產收成差的農地，有效開發利用，對於議員的建議，經發局長張峯源表示，甲安埔地區地方意見領袖對規劃工業區也樂觀其成，市府會尊重議員及地方意見，全力推動。

另外，有關松柏漁港周邊漁獲配套設施，規劃經費約150萬，李榮鴻也督促農業局一定要全力支持，盡快規劃施做。

(中時 )