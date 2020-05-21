（工研院產科國際所今（21）日線上發布2020年臺灣製造業景氣展望預測結果。圖／陳碧芬攝自線上會議）

工研院今（21）日發布2020年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2020年製造業產值為新台幣18.59兆元，產值成長率為 -5.05％。工研院產科國際所長蘇孟宗表示，今年台灣整體製造業難免受到新冠疫情的影響，估計會出現負成長，但不同產業受到的衝擊不一，資訊科技及宅經濟相關產業仍可望維持溫和成長。

這是工研院自行研發的國內第一個針對整體製造業產值的預測模型（IEKCQM）所推估結果，每半年公布一次。今天的「2020年台灣製造業暨半導體產業景氣展望線上記者會」中，同步說明台灣製造業及半導體產業最新產值最新預測。

工研院IEKCQM預測團隊表示，受疫情蔓延影響，各國政府採取封城和邊境管制措施致使經濟活動暫停，主要國家生產活動趨緩、供應鏈採購遞延、民眾消費亦受影響，加以國際油價較去年大幅下跌，不利我製造業產銷。

在疫情全球大流行下，該團隊表示，所幸我疫情控制得宜，國內經濟活動雖受影響但仍可維繫，國際轉單利多加上政府經濟紓困措施超前部署，有助減緩國際因素對國內經濟的衝擊，我製造業仍有新型態商機的產出。

(工商 )