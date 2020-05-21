獲得股神巴菲特高度評價的中國電動車大廠比亞迪巨變，創辦人王傳福日前卸任比亞迪董事長，據統計，王傳福也在不到2個月的時間內卸任12家子公司董事長。

日前公開資料顯示，比亞迪汽車有限公司發生多項工商變更，王傳福卸任法定代表人並不再擔任公司董事長，接任者為何志奇，何志奇同時擔任公司總經理職務。同時，公司高級管理人員備案也發生變更，呂向陽等卸任公司董事，新增董事為廉玉波等，此外公司經營範圍新增餐飲服務等。

新浪財經整理，從2019年開始，王傳福已經卸任了多家比亞迪子公司法人、董事長職務。自今年以來卸任頻率更高，從3月26日至今不到2個月的時間里，王傳福已經陸續卸任12家子公司法定代表人、董事長職務，但其仍擔任50多家公司的法定代表人。

報導稱，上述動作可能是因為企業內部有了新的考慮。比如未來王傳福或更聚焦戰略層面，將實際管理交給別人。畢竟，企業的核心控制在於股權，而非職務。儘管比亞迪旗下多家子公司法人變更，但目前各公司的經營、股權結構等均未發生變化。

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