台北市萬華區孝德里前里長游堯堂及其妻子徐詠芬，被檢舉浮報里民活動場所租金詐領政府補助金67萬餘元，游氏夫婦否認犯罪，並辯稱支票付房租外，還有現金找補房東，卻遭房東否認，台北地檢署21日依《貪汙治罪條例》將游氏夫婦起訴。

檢方調查，台北市政府訂有「台北市里民活動場所租金補助辦法」，每月補助上限3萬元，游堯堂自2007年就獲選擔任孝德里長，直到2018年才卸任。游以每月2萬2000元的租用里民活動場所的房屋，並以1年先開出12張支票的方式式支付房租。

不過，游堯堂與妻子徐詠芬為了詐領市政府補助的3萬元上限金額，竟然虛報租金，11年來共詐領67萬5000餘元。

檢方偵查中，游氏夫婦否認犯罪，並辯稱雖然每年開出12張金額2.2萬元的支票給房東，但在房租支票外，每年還以6萬元現金找補給房東，並沒有詐領補助費，游氏夫婦的辯詞卻遭房東打臉，證稱從未收過現金，檢方認定游氏夫婦犯罪事證明確，依貪汙罪起訴2人。

(中時 )