工研院綜整國內外政經情勢，今(21)日發布2020年台灣製造業景氣展望預測結果，預測2020年製造業產值為18.59兆元新台幣，產值成長率為-5.05%，經美中貿易戰後，2020年COVID-19疫情衝擊全球，主要經濟體領先指數多呈下滑，國際經濟景氣面臨嚴峻考驗，對製造業產值成長形成壓力。

工研院IEKCQM預測團隊表示，受疫情蔓延影響，各國政府採取封城和邊境管制措施致使經濟活動暫停，主要國家生產活動趨緩、供應鏈採購遞延、民眾消費亦受影響，加以國際油價較去年大幅下跌，不利我製造業產銷，所幸台灣疫情控制得宜，國內經濟活動雖受影響但仍可維繫，國際轉單利多加上政府經濟紓困措施超前部署，有助減緩國際因素對國內經濟的衝擊。此外，受惠於宅經濟興起及人工智慧(AI)、5G等新科技應用陸續上路，可望為我製造業帶來新型態商機，惟目前肺炎疫苗尚未研發成功，疫情是否會在各國復工後或在冬季捲土重來，仍需持續追蹤後續對產業影響，而近期美中經貿紛爭有再度升溫趨勢，可能影響我資訊電子業供應鏈布局與產銷前景，未來情勢發展亦需持續關注。

IEK也建議，在後疫時代，台灣需積極評估供應鏈風險，以「總部價值」思維，強化供應生態系韌性，並加速企業數位轉型。

(時報資訊)