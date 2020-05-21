三星電子於周四表示，南韓第六條國內晶片代工生產線已進行開工破土，進一步朝向降低對儲存晶片事業的依賴，以及迎戰對台積電的競爭。

三星表示，新的生產線位於首爾以南70公里的平澤市(Pyeongtaek)，將使用極紫外線(EUV)微影技術生產5奈米晶片。據韓聯社報導，三星指出，將在2021年下半年開始營運新的生產線。

新增的晶圓代工生產線，讓三星在南韓境內的晶圓製造工廠數增至三處。目前該公司其他兩處晶圓代工廠皆位京畿道(Gyeonggi)，分別在華城市(Hwaseong)和龍仁市(Yongin)。

三星曾在去年公布一項計畫，至2030年將投資133兆韓元(約合1080億美元)並躍升至全球第一邏輯晶片製造商，以推進半導體和晶圓代工事業。

根據一項數據顯示，三星在第一季的全球晶圓代工市場占比為18%，仍低於龍頭大廠台積電的54%。數日前台積電曾宣布，在美國亞利桑那州新建一家5奈米的晶片生產工廠，並計畫在2024年開始運營。

業內人士猜測，三星可能在繼台積電之後，擴建其在奧斯丁(Austin)的工廠，以鞏固美國客戶，不過三星對該消息並無發表評論。

(時報資訊)