台灣高鐵(2633)今天舉行股東常會，通過108年度營業報告書及財務報表承認案及盈餘分派承認案，配發每股現金股利1.2101元。此外，今日股東會完成第9屆董事選舉，下午將召開第9屆第一次董事會。

台灣高鐵今年1月下旬以來，新冠疫情對交通運輸業造成空前的衝擊，董事長江耀宗強調，政府積極「超前部署」讓台灣防疫深獲國際推崇，而高鐵全體同仁投入各項防疫工作。雖然運量與往年相比逐月衰減，但第1季財報公告比上年度第1季有衰退但還是獲利，內部會開源節流加強力度，並在疫情和緩後，推出各種行銷策略和旅遊行程，藉此有效提升運量。高鐵在疫情前原預期今年旅運人數達6837萬人次以上，年增1.4％，不過，疫情衝擊，加上減班，恐怕難以達成。

108年為高鐵營運第13年，運量呈現穩定成長，全年共開出53,727班次列車，較107年度52,437班次列車增加1,290班次，年增2.46％；每日雙向發車最高達166班，連續假期期間單日雙向最大運能更曾達204班次，充分滿足旅客需求。座位利用率68.03％，較107年度67.01％增加1.02％。108年度全年輸運達6,741萬人次，較前一年度6,396萬人次成長345萬人次，年增5.39％；共計輸運11,994百萬延人公里，較107年度增加3.76％。全年平均每日有18.5萬人次搭乘，較107年的17.5萬人次成長約1萬人次。

高鐵108年度營收達475.1億元，稅前淨利達77.8億元，相較107年度成長率分別為4.6％及6.3％，稅後淨利80.07億元，每股盈餘1.42元。

(時報資訊)