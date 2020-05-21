美國商務部日前將華為的臨時通用許可展期90天，市場看好短線華為將啟動一波拉貨潮，降低後續衝擊，聯詠(3034)為華為重要概念股，今股價開高走高，一度上漲近2%，最高站上200元大關，達203元，啟動5日線攻防。

美中關係近來持續處於緊繃狀態，對華為積極出手，由於華為為大陸市場指標企業，一旦遭到美方抵制，後續影響巨大，台灣供應鏈也勢必受到衝擊，日前美國將華為的臨時通用許可展期90天，市場認為，華為將利用這90天，加大對供應鏈拉貨，以預防後續一旦禁售令開始，陷入無米之炊。

聯詠最大客戶為京東方，京東方是華為主要面板供應廠，故華為的一舉一動，也牽動聯詠營運，在華為寬限期內，聯詠可望有短線拉貨潮，但後續一旦禁售令真正上路，恐對聯詠後續營運投下變數。

聯詠第一季營收168億元，季增2%、年增13%，超越財測目標；EPS3.63元也優於市場預期。另外，聯詠第一季毛利率33%，季增1個百分點，主要受惠NRE(委託設計)金額提高，以及高毛利率的OLED驅動 IC與SoC(系統單晶片)比重增加。

展望第二季，聯詠依舊看好中尺寸驅動IC受惠NB、監視器、平板等因居家上班、線上教學需求而成長；至於TV用大尺寸驅動IC、中低階手機用TDDI則相對偏弱。

日前外資也認為，美國任何進一步制裁都將大大減緩大陸OLED智慧手機的普及，並威脅聯詠的增長前景，甚至損害其在OLED DDIC市場的主導地位，故將聯詠的OLED DDIC在2020年、2021年的出貨量預測從7000萬、8600萬降低至4700萬以及3400萬。

聯詠手握大陸前幾大手機品牌客戶，在全球智慧手機整合晶片TDDI的市佔率超過4成，今年在TDDI新增Mux 1:6、90Hz高刷新率等新解決方案帶動下，有利於其TDDI滲透率持續攀高，但因今年全球智慧手機衰退機率提高，加上美中關係衝擊華為發展，也使得TDDI能否成長的不確定大增。

(時報資訊)