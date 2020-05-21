隨著兩性平權興起、二孩政策實施，休產假成為大陸兩會期間的熱點話題。全國人大代表、民建廣東省委會副主委林勇表示，「二胎政策降低了人資單位對女性職員錄用的機率」，應該夫妻合休產假，有計畫延長男性休假天數，並將陪產假與產假合併，男女雙方均可在法定產假基礎上申請延長假期至365天（夫妻雙方休假合計）。

此外，他認為，全面二孩政策對女性就業和職業生涯發展產生顯著負面影響；而爸爸只有7至30天不等陪護假，完全不足以分擔照顧家庭的職責。

根據數據，2016年大陸出生人口1786萬，2017年是1723萬，2018年是1523萬；人口出生率由2016年的12.95‰下降到2017年的12.43‰、2018年的10.94‰。全面二孩政策實施3年多以來，每年全大陸的出生人口和出生率都在不斷下降，且下降幅度呈現越來越大的趨勢。

林勇認為，政策對生育的鼓勵和實際出生人口的下降形成了強烈反差， 目前家庭生育意願下降，很大程度上是因為生育對女性勞動力的職業生涯發展造成負面影響，而二孩政策加深了這種負面影響的程度，二孩的出生也給家庭帶來經濟和人力上的嚴峻考驗。

林勇說，對求職的女性而言，二孩政策大大降低了用人單位對其錄用的機率。「女職工因為生育導致的產檢、安胎等原因離開工作崗位，以及還有長達半年多的產假，使得企業招聘新員工時普遍傾向於錄用男性；二孩政策更使得這種離崗時間翻倍；其次，對於職場女性而言，二孩政策影響其職業晉升。

林勇還表示，與此同時，配套政策不完善影響了二孩家庭的內部和諧和兒童的健康成長，「據相關調查顯示，生育二孩意願最強烈的人群是70後，而選擇不生二孩的原因占比最高的是時間精力不足和經濟能力不足。」

林勇說，產假的權利主體是二孩媽媽，理應共同哺育孩子的二孩爸爸卻只有7至30天不等的陪護假，完全不足以分擔照顧家庭的職責，加上爺爺奶奶輩年齡較大體力有限，因此二孩出生後，家庭的重擔大部分落在二孩媽媽身上。這種情況明顯影響家庭內部和諧，也不利於父母共同引導孩子健康成長。

林勇建議，為了保證全面二孩政策有效落地，夫妻合休產假並有計畫、分步驟延長男性休假天數，具體天數各省根據財政能力自行確定，並在規定假期內照發休假人全額工資；另外，男女雙方均可在法定產假基礎上申請延長假期至365天（夫妻雙方休假合計）；在法定產假後的休假期間，按照全額工資的75％發放工資，以緩解家庭的經濟和人力壓力。

(旺報 )