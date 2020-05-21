「你應該從2018年就失眠到現在」，立委高嘉瑜詢問新上任金管會主委黃天牧，是否還因壽險業問題睡不著，黃天牧回應，2018年是因為歐美寬鬆貨幣政策可能退場，「當時情況的確讓我擔心」，但後來情況紓解，不過這波新冠肺炎疫情與全球降息後「又變成另外一情況」。

黃天牧表示，3月底壽險業淨值比，的確有幾家不符合標準，但法規是看6月及12月底，壽險公司仍有努力的機會，若連續二次都不符合標準，金管會最快明年3月會依法辦法。

3月底共有4家壽險公司淨值比低於3％，宏泰人壽只有0.53％，另外如中華郵政、新光人壽及三商美邦人壽是大於2％，但不到3％。

黃天牧表示，目前資本市場仍在變化，各家壽險公司都有改善的機會，另外如中華郵政若要增資，需要編列預算，有一定的程序，目前請公司提改善計畫；同時有些公司是因為投資股票過多，3月股市回檔，才讓淨值暴跌，是否會限制這些淨值較低的壽險公司，不要作過高風險的投資。

對此，黃天牧表示，投資是屬於公司治理的一部分，金管會會從監理的高度去提醒，但是不會指示各壽險公司應做哪些措施，這是公司治理自己要做的事情，「如果他做得不好，他必須要承擔責任」。

黃天牧在擔任金管會副主委時，曾在一場保險業負責人會議中談到，2018年歐美寬鬆政策可能退場，壽險業投資的資產泡沬，讓他想到就睡不著，高嘉瑜詢問黃天牧是不是失眠到今日？

黃天牧表示，當時情況的確會讓他擔心，但後來情況紓解，不過近來疫情與降息後情況又變成另外一情況。

面對多位立委質問壽險業問題，立委莊瑞雄表示，是否針對新冠肺炎特案寬容？黃天牧表示，壽險業清償能力不會有「專案或特案處理」，但到明年3月，壽險業仍有10個月的時間可以改善。

另外，金管會逐年要求各壽險公司朝17號公報標準去邁進，包括調整商品結構；對於經營不好的壽險公司，保險法中都有明確規定，「不會到淨值為負才處理」。

(工商 )