台東卑南鄉公所發放擴大急難紓困金。（卑南鄉公所提供／楊漢聲台東傳真）

台東卑南鄉公所發放擴大急難紓困金。（卑南鄉公所提供／楊漢聲台東傳真）

台東縣卑南鄉擴大急難紓困金21日上午陸續發放領取，鄉公所還特別以簡訊「這不是詐騙!您申請擴大急難紓困已核准，請攜帶身分證、印章前往公所領取」來通知通過申請的民眾，拿到紓困金的民眾臉上洋溢笑容，一解新冠肺炎以來的苦悶。

卑南鄉擴大急難紓困自開辦以來，總計處理了400多位鄉親臨櫃洽辦、每日還有無數的電話詢問，初審191案送件，迄今完成送件且核准者計有81案,每案可補助金額為10000至20000不等,總計發放金額為1百萬元。

鄉公所為了通知通過擴大急難紓困金的鄉民特別以簡訊，「這不是詐騙!您申請擴大急難紓困已核准，請攜帶身分證、印章前往公所領取，若有疑問可洽381368民政課」來通知。

台東縣卑南鄉長許文獻表示，謝謝鄉親這段時間的理性與配合，為避免與中央規定不同步，公所同仁加班審核，為體恤鄉親燃眉之急避免奔波，以現金發放為原則，並期待行政院這紓困補助金，能協助民眾渡過這波疫情難關，迎向新的未來。

台東縣政府社會處救助科楊幸錦表示,台東縣5月6日起至5月21日止就疫情與擴大紓困案件受理申請案件2,406件，核定案件493筆，核定金額480萬元目前已依各公所所提需求，將中央紓困補助金總計3680萬元預撥款，已先行撥付16鄉鎮公所。

(中時 )