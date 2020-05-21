警方查扣尚未銷贓的公仔及作案工具。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

45歲陳姓男子原本經營娃娃機檯，做了2年多虧了3萬餘元，搖身一變成為娃娃機大盜，利用對機檯的了解，攜帶萬能鑰匙及破壞剪，1年多來偷遍北市至少50家娃娃機店，將零錢、公仔搜刮一空，得手20多萬，日前遭北市警方循線逮捕。

北市娃娃機店近半年來陸續發生竊案，歹徒趁店內無客人時進入店家，再以工具破壞機檯，將裡面的硬幣、公仔玩具偷走，包括中山區、松山區、萬華區甚至北投區，都有竊賊的行蹤，北市刑大肅竊組獲報後，成立專案展開追查。

警方發現歹徒都是同一人，且手法十分熟練，對不同機檯的特性也很了解，研判可能從事過相關工作，經循線追查，日前鎖定陳嫌身分，前往他北市住處逮人，並起獲犯案用油壓剪、萬能錀匙、未銷贓的公仔一批。

娃娃機檯主虧錢不爽 改偷機檯犯案50起。

陳嫌警訊時坦承犯案，表示自己也曾經娃娃機檯主，但後來生意不好越賠越慘，收攤退租後認為偷的比較快，才會開始在北市到處犯案。

警方清查陳嫌至少涉及50起娃娃機竊案，除依竊盜罪將他送辦外，另擴大追查其他案件及銷贓管道。

(中時 )