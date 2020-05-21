演出過知名美劇《小丑夢搖籃》的好萊塢男星哈根米斯（Hagen Mills），驚傳美國當地時間星期二傍晚，死在一棟名宅內，得年29歲，但更駭人聽聞的則是射殺女友後舉槍自盡，消息曝光後引發議論。

根據外媒報導，哈根米斯試圖射殺前女友艾莉卡，並把4歲女兒及艾莉卡母親抓來當作人質，而前女友在手臂和胸部中彈後，立刻打電話報警求救，豈知此刻哈根米斯竟在女兒及艾莉卡母親面前，突然舉槍自盡當場死亡，而艾莉卡在緊急送醫治療，目前傷勢穩定暫無大礙。

根據當地監獄獄方透露，哈根米斯3月底才因強姦、綁架及非法持有毒品等罪名遭逮捕，罪行可以說是罄竹難書，但周一才被釋放立刻做出駭人聽聞的犯行，讓親友直呼難以置信。

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(中時電子報)