環保署連年爭議不斷，尤其許多飽受爭議的開發案在環評會議頻頻闖關，日前環團連署要求環保署長張子敬不再連任，張子敬表示各方看法都虛心接受，環團對他的有些說法雖與事實不符，表示下個任期會好好努力。

環團日前連署表示，自張子敬上任後許多備受爭議的環評案頻頻闖關，被外界戲稱「環境開發署」，在環評制度、公民參與及空污治理等都不令人滿意，飽受批評。

立法院衛環委員會今(21)日邀請環保署備詢，張子敬媒體聯訪時表示，環評就是「環境影響評估」，其精神是環境影響減輕措施，然而很多環團基於他的工程背景，認為會支持開發，笑說這是滿大的誤解，環保署的職責是環境保護，環評委員都是以專業來審慎審查環評案，希望未來能邀請環保團體面對面溝通。

問到若上級機關行政院「示意」某開發案要通過，環保署的立場為何？張子敬說環境保護是單位職掌，屆時會站在環境保護的角色積極反映意見，

張子敬說，對於各方意見虛心接受，做不好會努力改進，但很多時候是雙方觀點不同，環評也朝向越來越開放的方向前進，下個任期會針對環保相關制度及法規來做全面檢討。

(中時 )