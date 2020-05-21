人民幣4月名義匯率創一年新高 實際匯率創三個月新低 11:562020/05/21 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際清算銀行（BIS）最新數據指出，人民幣4月實際有效匯率指數降至125.53，為三個月來最低水平。名義有效匯率則是指數升至117.7，創一年新高。 路透報導，BIS最新公佈數據顯示，4月人民幣實際有效匯率指數降0.53％至125.53，上月修正後為降0.19％。名義有效匯率指數升0.41％至117.7，上月修正後為升1.14％。 中國外匯交易中心公布的BIS權重的人民幣匯率指數4月降0.45％至97.53，上月為上升1.42％。 (工商 ) #為升 #指數 #名義 #BIS #有效匯率 也許您會感興趣 推薦閱讀 技嘉 法人連日回補 04:102020/05/17 證券．權證 陸4月70城房價指數漲幅創半年新高 11:012020/05/18 財經 陸國家統計局：70城新宅價格指數 連漲55個月 12:242020/05/18 兩岸 《盤後解析》華為供應鏈殺聲隆隆 退守10740 15:062020/05/18 財經 新台幣尾盤由升轉貶 向3字頭靠近 16:512020/05/18 財經 WHO恐淪陸美新冷戰舞台 04:102020/05/19 國際大事 恒指午盤飆升428點 12:442020/05/19 財經 龍邦再增持泰山五千張 累計持股達25.9％ 16:392020/05/19 財經 《電腦設備》營運回溫 鎧勝-KY獲外資升評至優於大盤 12:502020/05/20 財經 解封帶旺內需 台股樂觀指數飆升 04:102020/05/21 社會新聞 財經熱門新聞 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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