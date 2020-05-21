國際清算銀行（BIS）最新數據指出，人民幣4月實際有效匯率指數降至125.53，為三個月來最低水平。名義有效匯率則是指數升至117.7，創一年新高。

路透報導，BIS最新公佈數據顯示，4月人民幣實際有效匯率指數降0.53％至125.53，上月修正後為降0.19％。名義有效匯率指數升0.41％至117.7，上月修正後為升1.14％。

中國外匯交易中心公布的BIS權重的人民幣匯率指數4月降0.45％至97.53，上月為上升1.42％。

(工商 )