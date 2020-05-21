大陸全國政協十三屆三次會議今天在北京開幕，十三屆全國人大三次會議明天也將召開。受新冠肺炎疫情影響，這是一次推遲的全國兩會。但其實，大陸歷史上的全國兩會也曾在5月召開過。

根據《北京日報》報導，第一次全國人民代表大會1954年9月召開，但當年12月才召開政協第二屆全國委員會第一次會議，兩個大會相隔了3個月。

直到1959年，大陸全國兩會才真正同步。當年4月17日，中國人民政治協商會議第三屆全國委員會第一次全體會議在北京政協禮堂開幕。《政協第三屆全國委員會第一次會議開幕》4月18日，第二屆全國人民代表大會第一次會議在中南海懷仁堂開幕。從此大陸全國兩會概念應運而生，一般政協會議比人民代表大會提前1到2天開幕。

比如1960年的全國兩會就分別是於3月29日和3月30日開幕的。這一年，人民代表大會的會址從中南海懷仁堂改為了人民大會堂。兩會會期基本同步可降低會務及交通管理等方面的成本。而政協會議早於人大會議一兩天召開，便於在決策前充分協商。

縱觀大陸全國兩會每年的召開時間可以發現，1985年起兩會才開始固定到3月召開。此前，從年初到年中，到年末，歷年全國兩會的召開時間都不同，例如1959年是在4月召開，1960年和1962年是在3月開幕，1979年是在6月召開， 1980年是在8月底開幕，1982年是在11月底開幕。而1984年的召開時間和今年一樣，也是在5月份。

大陸全國人大的一項重要職責是批准工作報告和預算。每年第一季的預算支出較多，全國人大批准預算不能太遲；財政年度以自然年度計算，如果全國人大開會太早，相關數據統計不上來，只能依據之前的情況制定預算，會不准確。3月舉行會議，可以給統計和總結留出時間。另外，農曆春節一般會在1月到2月，選在3月可以避免與春節相重疊。

(旺報 )