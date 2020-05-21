今年以來領先大盤反彈的電競品牌廠微星（2377），今天宣布推出全新一代AMD AM4平台B550系列主機板。微星表示，近年從市場需求觀察到，玩家需求越來越多元，多工是未來主流趨勢。採用多核心設計的AMD AM4 Ryzen處理器，不論在多工效能上還是支援上，有更佳的相容性。此次，MSI推出的B550系列主機板，包含MPG、MAG以及PRO系列，同時滿足多元族群的用戶需求，提供前所未有的使用體驗。

MSI B550系列主機板PCIe和M.2插槽設計上，皆採用最新Lightning PCI-e Gen4解決方案，比過往PCI-e 3.0速度提高兩倍，提供顯示卡、儲存裝置以及網路設備更快的傳輸速度。

MSI B550全系列主機板都有強化散熱設計，以解決第三代Ryzen處理器高溫問題。MOS散熱片和PCB接觸面上加上7W/mK線圈導熱墊，同時在PCB中加入2oz厚度銅，均能確保最佳的導熱效果並維持低溫。

MSI B550系列主板均支援可編程RGB LED擴充需求（JRAINBOW針腳插槽），讓遊戲玩家可以客製化設定自己喜歡的LED燈效，同時有百萬種顏色可供挑選。

Flash BIOS按鈕讓BIOS更新更簡單，只需要連接電源，不用額外安裝CPU、記憶體和顯卡就可以進行更新。同時，MSI優化的ClearCMOS功能，還可以讓BIOS快速恢復原預設值，讓新入門的玩家更容易上手。

MPG系列，對追求身歷其境的遊戲玩家來說，炫酷的RGB氛圍燈效不可少，MPG系列主機板搭載多項獨家技術以及新一代RGB燈效控制系統，充分展現個人風格，讓您的設備成為全場矚目的焦點，在遊戲圈中脫穎而出。

MAG系列，強調韌性和堅固的象徵，嚴格的品質控管，具備良好的耐用性和穩定性。微星B550 MAG系列共有4款供大家選擇，分別是MAG B550 TOMAHAWK、MAG B550M MORTAR WIFI、MAG B550M MORTAR和MAG B550M BAZOOKA。

PRO系列，為專業工作者提供更智能的工作平台。B550-A PRO的PCIe和M.2插槽皆支援Lightning Gen 4解決方案。DUET RAIL電源系統的10 + 2 + 1數位PWM設計，可穩定地供電。延伸式的散熱片、和M.2 Shield Frozr散熱鎧甲和加厚2oz銅的PCB都保障了用戶的散熱需求。

(時報資訊)