美股在投資人再次押注美國經濟將在結束封鎖後迅速復甦，以及FED可能端出更多刺激措施，金融和科技股領漲，美股收高，激勵台股開高持續震盪走高，指數盤中重回11000點之上，來到11021點，距離今年5月11日11039僅幾步之遙，預估成交金額在1700億元左右，維持近期日均量表現。

分析師指出，美股短線續強，對台股帶來正向效果，今天盤中數度站上年線，有望再挑戰前高及半年線位置，但季線、半年線向下，高檔壓力仍在，短線盤勢逢高震盪不變。此外，中期周指標續強，但均線架構仍未全面翻多，指數仍在10800上下250點震盪。

近期外資在期現貨操作維持保守格局，但借券賣出餘額維持低檔，顯示外資短線看法保守但長線仍偏向樂觀。本土投信近期持續回補集中市場，政府基金持續加碼。整體資金面上，籌碼面偏向正向，給予指數下檔強力支撐，但外資短線維持保守格局，導致指數不易出現強勢上攻。

(時報資訊)