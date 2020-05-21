台南大學學生邱怡樺參與教育部青年署「推動青年從事海外長期志工計畫」，前往斯里蘭卡，發揮自身的英語專長，協助推動當地成人與孩童的英語教學，並深入社區協助居民建造社區活動中心。當地村長則說：「台灣青年志工給我們一個理由團結在一起。」

邱怡樺與當地教師合作，針對小孩子、學生、成人等不同年齡者，協助設計適合他們的英文課程，於學校的課後輔導班進行教學，並記錄當地教師上課的教學過程以回饋給教師，藉由討論交流來提升課程教學的品質，促進學生學習成效。

服務期間，邱怡樺表示最難忘的是某次回訪多次合作的服務社區，發現村長對社區的發展不遺餘力，為了籌建活動中心，四處奔走籌措經費與人力，而藉由當地Inspire組織的引介，她和一群來自台灣的年輕人與這個社區的居民合作，投入建造社區活動中心的行列。

村長說，由於在偏鄉社區很少會有外國人出現，邱怡樺和一群來自台灣的志工來到當地幫助他們建設，村民們很受感動，與青年志工們交流互動似乎成了村民集結投入社區事務的理由。居民表示，這些青年志工們很有可能是他們生命中第一個見到的外國人，也很有可能是他們此生中情感繫得最深刻的外國人。

邱怡樺表示，幾天的時間也許無法教會當地人所有英文單字，但她讓孩子們知道「會英文的價值」；幾個月的時間也許不能蓋完一棟房子，但帶動更多的社區居民來幫忙，不僅提高了工程的效率，也讓不同國家的文化互相激盪，交織出動人的生命故事。

教育部青年署歡迎更多青年朋友加入海外志工行列，更多詳細訊息，可上教育部青年發展署網站或青年海外和平工作團網站查詢。

(中時 )