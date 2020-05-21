「總統府兵分八路，萬箭齊發打賴圖」。（黃福其攝）

王育敏出示林飛帆、范雲臉書內容要求兩人說清楚。（黃福其攝）

林飛帆去年4月5日在臉書發文呼籲「蔡賴配」。（黃福其攝）

范雲去年4月在臉書發表陪蔡總總統出訪「海洋民主之旅」。（黃福其攝）

針對總統府台版「維基解密」再現續集，國民黨文傳會上午舉辦記者會，根據該份資料整理出「總統府兵分八路，萬箭齊發打賴圖」，主委王育敏認為該份會議紀錄的真實性極高，總統府不能「不評論」就當沒事，民進黨副祕書長林飛帆、不分區立委范雲也要解釋是否因配合助攻而入黨封官；副總統賴清德第一天上班就發現整個總統府竟是「打賴中心」，不知心情如何，但必須出來說明看法及立場。

王育敏說，該份資料載明是2019年3月21日的會議紀錄摘要，正是賴清德登記完初選後，時間點、描述內容，對照整個過程，真實性非常高，總統府是否害怕、心虛到連上次指稱文件是「變偽造」都說不出口，認為躲起來，說「不評論」就沒事。

她說，會議紀錄內容不可思議，總統府聯合府、院、黨，還有內部外部的力量打賴，整個總統府變成打賴中心。在「內部」包括從立院結合立委管碧玲、莊瑞雄及台南的王定宇發動，由總統府副祕書長劉建忻負責協調處理；發動聯名或連署，從跨派系、縣市長、地方議會，黨部、基層鼓吹，由洪耀福處理；讓人驚訝的是陳建仁副總統也摻一咖，閣揆蘇貞昌「傳遞訊息」又扮演什麼角色？民調戰裡還有三立電視的高明慧也進來。

王育敏說，「外部」更讓人驚訝，其中林飛帆去年3月還不是民進黨副祕書長，會議紀錄指由林錦昌、姚人多協處，果然林飛帆去年4月 5日就在臉書發文公開呼籲「蔡賴配」，蔡英文根本利用林的太陽花學運領袖身分，林看似公正青年，實為小英人馬，後來還入黨當副祕書長。

而范雲當時是社民黨主席，會議紀錄提到由劉建忻協處，安排范雲陪蔡總統出訪再發臉書，果真范雲照辦，特別發文寫出女性總統的重要性；原來范雲當時就是挺英小組成員，如今已成民進黨不分區立委，如此安排讓人非常震撼。而且外部力量還有名嘴周玉蔻、廖筱君及年輕台派、社團等。

王育敏說，另一是「網路社群」，當時賴清德一再要蔡總統不要用網軍打他，蔡總統還裝蒜哪有網軍？但紀錄看來網軍頭就是林鶴明，包括PTT、LINE、臉書等等大量網軍，更可怕的是要滲透藍營，要節錄趙少康批賴的話傳到藍營，且由府發言人張惇涵協處。

王育敏強調，總統府只回應「不評論」，但不敢否認就是承認。紀錄提到打賴相關人士包括立委、官員及林飛帆等都有責任出來交代，尤其蔡總統最該出來說明去年3月出訪，心心念念的是國家大事或打賴？總統府成為競選的打賴中心且分工縝密，領公帑作選舉絕對不能允許，國民黨認為有必要追查清楚。

(中時 )