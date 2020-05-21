站穩了，才有更大的開放。新上任的金管會主委黃天牧21日首度公布其銀行、保險及證券的三業監理藍圖，同時強調會在「穩定的基礎上作開放」，同時「該管的就管，不該管的不要管」，很多方案都會在未來2～3個月內提出。

黃天牧強調，前任主委顧立雄的政策都會繼續落實，同時會再檢討、精進，他會「穩定、發展」並重，但先求穩定，穩定後還是要注意金融產業的發展與競爭力，二者都要作，且監理要符合比例原則，該管的就管，不該管的不要管，引進國際規範要循序漸進，讓業者有時間調適。

其次是黃天牧表示，總統蔡英文20日就職演說提到目前是空前的挑戰與絕大的機會，疫情後的國際政經情勢，如何在未來般疫情後掌握機會，金融亦是一環，目前面臨「低利率、資安」等問題，都是金融監理上要特別注意，且疫情後的國際政治經濟變化莫測，要「超前部署」。

黃天牧表示，銀行部分今年的推動重點，一是財富管理方案年底上路，二是OBU讓境內企業可在外幣授信用途開戶，約9月就會宣布開放，三是電支條例修正案，四是純網銀與開放銀行，年底前會陸續上路。

證券業部分，是直接金融在整個金融只有10％多，與國際相比相對低，將強化直接金融，對中小企業增加掛牌機會；第二是公司治理藍圖，會公布未來三年方案；第三是年底股票零股交易上路，對年輕人、普惠金融有益。

保險業部分，一是清償能力，接軌國際，逐步強化清償能力，二是商品結構調整，從傳統儲蓄型商品過度到保障型商品，第三是讓保證商品發揮商業保險的社會功能，也照顧弱勢民眾。

(工商 )