新北市22歲林姓男子，13日凌晨行經樹林時，小腿不慎遭路邊機車刮傷，傷勢嚴重、血流不止，林男以為沒有大礙而返家休養，途中覺得疼痛難耐，想騎機車到土城就醫卻迷路，詢問路邊員警附近哪有醫院，警方發現他傷勢深可見骨而大吃一驚，立刻請他停車並通知消防人員，所幸送醫後並無大礙。

林男原以為傷勢不重，自行從樹林騎到土城，還詢問巡邏員警「哪有醫院」。（圖／翻攝畫面）

警方調查，13日凌晨1時許，林男小腿在樹林遭機車排氣管刮傷，當場血流如注，傷口更幾乎見骨，林男原以為沒有大礙，還騎機車返回土城，直到覺得疼痛難耐才想就醫，卻因路況不熟而找不到醫院，只好向警方求助。

土城分局警網當時在路口執行攔檢盤查，發現林男騎車上前求援，表示自己腳受傷，詢問哪有醫院，警方檢查其傷勢後大吃一驚，立刻要求林男將機車停在路邊，並通知救護車前來。

救護人員到場後，發現男子傷口過大需要縫合，在路邊簡易包紮後，立刻將他載往亞東醫院處理傷口，所幸急救後並無大礙，林男上車前還不斷向警方道謝，表示自己太過疏忽，倘若感染恐造成無可挽回的傷害，非常感謝警方的機警和熱心。

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(中時電子報)