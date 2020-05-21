大陸國家衛生健康委員會21日公告，20日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2例，其中境外輸入病例1例，在廣東；本土病例1例，在上海；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例，在上海。

據路透報導，上海20日公布，上海當日新增1例確診病例，該病例常住湖北省武漢市；8日曾在當地進行核酸檢測，結果為陰性；11日陪同其丈夫來滬就醫；18日，因需住院陪護，接診醫療機構對其進行採樣，核酸檢測結果為陽性，即被醫療機構隔離留觀；20日診斷為確診病例。

大陸國家衛健委數據顯示，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者31例（境外輸入3例）；當日解除醫學觀察24例（無境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者375例（境外輸入29例）。

當日新增治癒出院病例5例，解除醫學觀察的密切接觸者308人，重症病例減少1例。

截至5月20日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例84例（其中重症病例8例），累計治癒出院病例7萬8249例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬2967例，現有疑似病例7例，累計追蹤到密切接觸者74萬967人，尚在醫學觀察的密切接觸者4864人。

(旺報 )