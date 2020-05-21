台中市中華夜市發生大火，延燒16戶，疑為起火點附近的攤商被燒得面目全非。（陳淑芬攝）

台中市中華夜市發生大火，延燒16戶，從附近高樓俯視，建物被燒得面目全非，損失慘重。（陳淑芬攝）

台中市中華夜市發生大火，延燒16戶，消防人員近午持續處理餘火。（陳淑芬攝）

台中市中華夜市今天凌晨3時許發生大火，中華路及台灣大道16戶店家及攤商付之一炬，燃燒總面積約2300平方公尺，有3人受嗆傷送醫，所幸意識清楚並無大礙。火場從附近高樓俯視，街廓內的商店及攤商遭火吻噬，建物扭曲殘破焦黑慘不忍睹，不少燒毀的建物還不時冒出陣陣黑煙，消防人員近午還在現場清理餘火中。

送醫名單有19歲賴姓女子，嗆傷、意識清楚；20歲陳姓男子，嗆傷、意識清楚；65歲羅姓男子、呼吸不順、輕微嗆傷、意識清楚。

台中市消防局表示，清晨4時許接獲民眾來電通報，中華路夜市發生火災，有2人受困於4樓的房間內，意識清楚，有輕微嗆到，急需救援，消防局陸續出動救災救護車36輛、消防人員113人及義消等人到場灌救，在7時55分火勢撲滅正在實施殘火處理，總計燒燬16戶，燃燒總面積約2300平方公尺。

火場位在台中大道與中華路一帶，消防局出動大批消防車到場灌救，警方在鄰近道路拉起封鎖線，路旁及騎樓聚集不少受災民眾，神情慌張，仍於有餘悸，現場也有不少民眾圍觀拍照。

中華夜市攤販林立，不少木造攤位，凌晨3點多大約是夜市場攤商收攤結束時間，但火勢一發不可收拾，從中華路攤商起火逐漸延燒到台灣大道旁店家，攤商搭建鐵皮建築被燒得焦黑捲曲，慘不忍睹，甚至鋼筋混泥土的建築內部均付之一炬，損失慘重。所幸，住戶及時逃難，未有重大傷亡。

(中時 )