高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行，台北市議員呱吉（邱威傑）昨（20）日在臉書PO出一則相關影片，沒想到卻遭支持者批評不關心市政，只關心韓國瑜，讓呱吉忍不住回嗆。

（圖／摘自呱吉臉書）

呱吉昨日PO出一則影片，提到罷韓事件，一名網友自稱是呱吉的支持者，表示「你卻只關心韓國瑜，不關心台北市政，太讓我失望了。」

呱吉忍不住回嗆，指出粉絲專頁過去50篇從沒提過韓國瑜，搞不好100篇內都沒有，講的大多是台北市政問題，不過昨晚講了一下韓國瑜，「就來靠X，這是什麼款的支持者？」因為覺得參與現場活動就過頭了，連黃絲帶活動都拒絕了，「這種支持者我不用，你的票我不要（？）」。

對此，其他網友笑說「空氣支持者吧」、「不要那麼愛生氣」、「哪門子的支持者」、「好啦不要生氣了，我們來演蟋蟀吧」。PO文也引來立委「3Q」陳柏惟留言，「是不是想選立委？」呱吉則說「中華民國的立委～我不要啦～（丟）」。

(中時電子報)