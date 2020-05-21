就業創業一直是大陸「兩會」受關注議題。由《中國青年報》社會調查中心對1984名18至35歲青年進行的「2020全國兩會青年期待」調查顯示，有52.6％的受訪青年期待就業創業相關議題。並在滿分10分標準下，對就業創業環境的滿意度評分為7.06。另對兩會就業議題，則有50.4％的受訪青年期待招聘平台把關審核。

北京某私企職員張小冉（化名）在2018年加盟了一家奶茶店，受疫情影響，最近店裡生意一直不好。「兩會召開比往年都更加關注創業就業這一塊的議案提案。」

針對就業議題期待，受訪青年最期待「招聘平台把關審核」比50.4％，其他還有加強對應聘者個人資訊保護45.8％，對線上招聘的企業進行審核把關為44.3％。

在就業問題上，據該調查顯示，70.2％的受訪青年表示壓力大。其中以大專、高職學歷的受訪青年就業壓力明顯偏大、占比75.1％，其次是大學70.0％；職業上以自由業壓力最大為80.2％，其次是私營與民營企業的74.4％。

(旺報 )