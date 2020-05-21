20200506中天新聞 假清大學歷騙11家公司！ 婦喊「單親媽辛苦」

台版神鬼交鋒！新竹一名黃姓單親媽媽，為了找到好工作，連續偽造清華大學學士、碩士學位證書，不但騙倒11家竹科科技公司，還嫁了台積電博士老公。不過博士老公發現她「談吐沒料」，求證清大校友，驚覺被騙秒離婚。新竹地院依變造特種文書罪等，判她1年5月徒刑，得易科罰金51萬5000元。黃女上訴，高院維持原判定讞。

高院5月6日開庭，44歲的黃女出庭向法官求情，她坦承犯案，表示為帶2個小孩很辛苦，又為了求職方便，才會偽造文書，希望法官能輕判。不過高院認為黃女不以正當途徑取得學位，用假學歷謀職損害清大與任職公司，仍判1年5月徒刑。

黃女長髮飄逸、臉龐清秀，身材維持得宜，判決書指出，黃女2008年9月向人購得清大科技管理學院經濟系學士學位證書影本後，將證書上姓名以及出生日期改為自己姓名，順利錄取一家科技公司資深業務專員。

3年後，她再用相同手法，持偽造的清大理學院物理系碩士班碩士學位證書影本，陸續向多家科技公司應徵，也都被聘用。

檢警追查過程還發現，黃女曾嫁給在台積電任職的清大博士，但婚後被老公發現「談吐沒料」，向清大校友求證，才發現被騙，僅結婚1年就離婚。

有網友轉貼這則新聞到PTT，鄉民評論：「一定很正，一堆豬哥面試官」、「人資部門是多混還是部門主管多混才把他招進來」、「是不是圈內的專業人士聊兩句就知道了還要等婚後才發現?」、「難怪竹科男會被笑回收業者」、「證明面試根本沒用心，及連老婆學歷都不清楚就娶，到底多不熟？這社會真荒謬」。

(中時電子報)