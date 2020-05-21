109學年度大學個人申請招生21日公告統一分發結果，備受矚目的醫學系爆冷，中國醫學大學招82人只分發55人、輔大招22人只分發11人，缺額最多，甄選會解釋這跟學生重複錄取，或是已經錄取到繁星。

今年醫學系個人申請招生名額595人、分發558人。其中僅慈濟大學增額錄取5人，另高雄醫學大學缺額3人、中國醫藥大學缺額27人、輔大缺額11人、台北醫學大學缺額1人。

另今年牙醫學系首次納入第8學群，7校牙醫系共提供40個名額，最後錄取41人，台北醫學大學增額錄取1人。

大學甄選入學委員會試務組長連昭雯表示，中國醫學大學和輔大醫學系缺額略多，原因可能和學生重複錄取、或是已經錄取到繁星第8學群有關。

招聯會綜合業務組組長王盛麒表示，會去考醫學系的人是非常特定的少數族群，會報考的學系也極單純，因此重複錄取的情況很多。「其實每個類組裡面比較頂尖的系都是這樣，只是醫學系又特別明顯。」

中國醫學大學醫學系甄試日期是4月18、25、26日，18日跟台大醫學系撞期，25、26日幾乎跟所有醫學系都撞期。錄取不足是否跟甄試日期與他校醫學系衝突有關？王盛麒說，就算跟別人不衝突也可能錄取不足，前2年某校醫學系就是如此。

王盛麒說，甄試日期「制度設計上有些沒有辦法避免的事情」，部分學校的醫學系和他校撞期就被說「搶學生」，但是對這麼特定的學系來說，想要多招好學生無可厚非，這樣講不盡公平。此外醫學系因為每個人可以填6個志願，且都是同一批人在報考，且今年學測數學滿級分很多人，使得國英數自4科滿級分的人也增加，會去申請醫學系的人也增加。照理來說，篩進二階的人這麼多怎麼還有缺額？可見大學確實有所取捨。

今年學測數學科滿級分人數破天荒達到1萬4489人，是所有級分中人數最多者，使得國英數自4科滿級分人數779人也增加。

(旺報 )