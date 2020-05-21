歐洲南天天文台（ESO）在進行觀測時，發現一個年輕恆星的周圍出現了「扭曲的圓盤」，其周圍環繞著密集的塵埃和氣體，極可能是一個行星正在誕生的過程，疑這項發現將成為人類觀察行星誕生的第一個直接證據。

歐洲南天天文台（ESO）宣布發現疑似行星誕生的現象，御夫座AB（AB Aurigae）的周圍以可能存在行星或棕矮星的塵埃盤而聞名。近日南天天文台拍攝到一段影像，內容為在御夫座AB的塵埃盤內發現密集的塵埃與氣體開始呈螺旋狀凝聚，其中有一處明亮的黃色「扭曲」點，科學家認為此處極有可能是一顆新的行星正在形成。

負責這項研究的法國巴黎文理研究大學教授博卡萊蒂（AnthonyBoccaletti）指出，到目前為止已經發現了成千上萬的系外行星，但對它們的形成原因和過程等資料卻非常稀少，天文學家僅能推測，行星是由圍繞年輕恆星的塵埃盤中氣體和塵埃匯聚在一起而誕生的。

而這次捕捉到的景象十分符合行星誕生理論。研究小組認為畫面中產生扭曲的黃色亮點處，與恆星的距離大致跟太陽與海王星相同，可能是一顆行星正在逐漸形成的證明，這可能將成為人類首次觀察到行星誕生的直接證據，替科學家解析行星形成的過程提供了重要的線索。

延伸閱讀

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)