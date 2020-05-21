曾多次在電視講評足球比賽，現任萬華分局交通分隊員警石明謹，被民眾檢舉延宕車禍事故處理，萬華分局21日表示，經清查後發現石2019年共延宕案件處理14件，已移請交大懲處，另石兼職次數過多，涉嫌違反「公務員服務法」，也已建請交大移付懲戒。

一般車禍事故發生後，當事人得在30日內，向處理的交通分隊申請事故初步分析研判表，但石員被發現未在規定期限內，將事故處理案件上傳交大，光2019年就有14起之多。

石是知名球評，此外近來也陸續參加政論節目聊政治，另經常在臉書上對時事發表看法，擁有不少粉絲，公懲會調查路的兼職次數及收入發現2011年起，陸續參與擔任來賓、球評近百次，收入推估至少200多萬。

除頻率過高外，石也被發現每次任球評轉播、上節目時，都未向服務單位報備，萬華分局表示，相關案件均已送往交大，進行後續的懲處及懲戒。

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(中時電子報)