遭華為新禁令事件錯殺的銅箔基板廠台光電(2383)、聯茂(6213)及台燿(6274)獲得美系外資發布最新報告力挺，美系外資建議投資者關注技術結構性成長，銅箔基板(CCL)產業可望受惠於5G/AI/HPC成長，未來幾年銅箔基板廠可能高品質營收成長，建議買進台光電、聯茂及台燿，3家公司今天盤中股價平反、聯袂大漲。

美國商務部於5月15日宣布華為新禁令，銅箔基板廠掃到颱風尾，意外成為法人追砍的重災區，不過美系外資發布最新報告力挺，建議買進台光電、聯茂及台燿。

美系外資表示，預計2020年到2025年全球高階(包括高速和高頻)銅箔基板市場複合年增長率為14%，到2025年市場規模可能達到47億美元(佔全球覆銅板TAM的26%)，由於台灣廠商與大客戶互動及台灣ODM廠的緊密連結，未來幾年台灣高階銅箔基板市場率增長持樂觀態度，預計到2025年台燿和聯茂在高階銅箔基板領域市場佔有率，將上升至27%、25%，由於產業供需良好，我們認為銅箔基板價格可望保持健康。

美系外資認為，華為限制影響有限，預計華為2020年銅箔基板需求將達到4.82億美元，台灣供應商佔比合計為51%，如果華為禁令因台灣客戶的多元化客戶群而完全執行，預計相關公司營收影響是可控的，影響台燿、台光電、聯茂分別為-4%、-1%、+1%。

基於上述理由，美系外資建議買進台光電、聯茂及台燿，目標價分別為162元、176元以及155元。

(時報資訊)