據住展雜誌統計，近年北台灣新成屋、預售屋成交行情雖逐步上揚，但多數縣市與歷史高點仍差約2％～9％多，僅基隆市漲至最高水位。北台灣三都新建案房價與歷史高點相比，差距都在8％之多。其中，台北市Q1新建案房價為85.1萬／坪，與2014年Q3高點的92.9萬／坪相比，差距約8.4％。新北市Q1房價約39.2萬／坪，與高點42.9萬／坪相差約8.6％。桃園市Q1房價為22.8萬／坪，距歷史高峰少約9.9％。住展雜誌研發長何世昌表示，近年北台灣新建案房價雖然回漲，但漲幅不如中古屋那麼高，與中古屋的差距趨小，只要挑對特定產品與區域購屋，消費者購買新房更為有利。

住展雜誌研發何世昌表示，北台灣三都房價趨勢幾乎如出一轍，但在價格表現上卻略有不同，必需要挑對產品或區域買，才能撿到便宜貨。在台北市的部份，只有價格弱勢的產品、沒有弱勢的行政區，其中以小宅價格表現較為強勢，但中、大坪數與豪宅價格相對划算。以信義計畫區為例，2012年～2013年大多頭時期，豪宅建案成交價大多為250萬／坪～290萬／坪，但現在僅約190萬／坪～260萬／坪，落差約一成到二成多不等。

桃園房型價差就沒北市那麼明顯，桃園房價的弱是弱在特定區域，如桃園、大園、蘆竹、八德等地；而這些區域修正幅度較多，主因是先前炒作比例稍高，近來面臨漲多回吐。比較明顯是青埔特區，青埔在多頭高峰房價攀升到「坐3望4」，現在成交價區間約22萬／坪～35萬／坪。另，像中正藝文特區高峰時成交價達35萬／坪～50萬／坪，現在僅約30萬／坪～40萬／坪初頭。

新北市則比較特殊，有特定區域房價弱勢、也有豪宅價格弱勢。在豪宅價格弱勢方面，以永和、板橋較明顯；其中，板橋新板特區在景氣高點成交價達70萬／坪～90萬／坪，現在大多為60萬／坪～75萬／坪，與高點相比仍有不小的落差。

(時報資訊)