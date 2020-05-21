王莫昀／台北報導

泰山（1218）21日股東會通過承認財報、現金增資發行新股計畫變更、修訂公司章程、修訂本公司股東會議事規則、董事選舉辦法、取得或處分資產處理程序等7項議案，決議配發現金股利每股0.9元。

泰山108年度合併營業收入淨額為80億元，稅後淨利為5.82億元，較前一年度增加獲利1.17億元。

泰山指出，消費食品事業延續108年各品牌行動策略，《泰山八寶粥》、《泰山仙草蜜》以家庭情感訴求、在地風情打造品牌認同，維持市場第一的品牌地位，並於今年起推出《泰山珍穀益》，開出無糖粥品的新路線。《Cheers》自上市以來就是氣泡水市占第一的品牌，並逐年推出新品口味，去年《強》氣泡水引發勁爆口感話題，更做為慶典中的祝賀商品，今年剛上架的「檸檬氣泡水」，消費者也有好顏值和爽口的正面反應。《茶攤一條街》在每年結合不同手搖名店的嚐鮮中，開創出新藍海，今年再與《珍煮丹》合作，全面改包裝吸睛佔市。

108年的油脂事業因陸美貿易摩擦影響國際黃豆行情變化，在專業團隊掌握供需變化中，成功維持市占率；108年推出《芥花油》主打日本最受歡迎的用油形象後，成功搶占芥花油領導位置；《Chefoil主廚精選》定調「完美滿足消費者所需的各種烹調溫度」，獲《米其林指南台北》晚宴連續兩年官方唯一指定用油。今年看好玄米油市場，保留植物固醇與僅存在於糙米中的獨特元素γ-穀維素，具有極高的營養價值，在本月推出《泰山玄米油》上架，主打國內第一支高品質平價玄米油，讓關心健康的掌廚者，更能用愛選好油。

(中時 )