針對總統府日前遭駭客入侵疑雲，立法院司法法制委員回今邀請相關部會專案報告，不過，總統府與行政院資安長等關鍵機關首長都缺席，朝野協商後決議擇期再審。對此，民眾黨立委高虹安怒批，昨520機關首長才宣誓就職，剛就職就不到立法院接受質詢，其中總統府祕書長蘇嘉全還是上屆立法院長，政府官員無故不到，規避立法院監督，真的不應該。

對於政府官員未出席專案報告，藍綠直接用休息協商方式決定散會，高虹安認為匪夷所思，在場還有法務部、調查局、國安局、NCC、警政署等單位的首長或官員，沒有道理不能針對相關問題讓他們來回答各界問題，對於社會大眾的關心，立委卻沒發揮監督職責。

高虹安指出，總統府駭客入侵事件疑點重重，如果是資安問題，各部會共提交9份專案報告，談的卻都是各單位抒發資安系統和訓練應如何持續完備，卻鮮少看到針對本次事件的檢討和改善。如果是人員洩密，所有報告都在談資安，未提到人員洩密或未來如何改善。

高虹安說，駭客外洩文件內容，總統府表示，文件內容遭變造，並非事實，卻不說清楚那些部分是變造，留給外界想像空間。此外，昨天又有文件流出，內容更精緻，牽涉人員更廣，政府越不正面回答，社會各界越好奇、討論與猜忌。

高虹安呼籲政府，用公開透明的態度，誠實面對問題、解決問題，是資安危機就趕快補漏；是內部流出也勇敢承認，有過即改，才能杜外界悠悠之口。

(中時 )