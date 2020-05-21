基隆陳姓男子因積欠1萬8000元交通違規罰單，全家人居住的房屋遭行政執行署宜蘭分署查封並強制法拍，在引發輿論譁然後，宜蘭分署20日撤銷不動產拍賣程序，21日進一步表示

，撤銷原因是這次法拍的物件是磚造房屋，與權狀的木造房屋不同，在拍賣標的已經滅失的情況下只能撤銷這起法拍案；而依照宜蘭分署的說法，陳姓男子即使繳清了積欠罰款，恐將立即面臨違建罰款甚至房屋遭強制拆除的另一個頭痛問題。

行政執行署宜蘭分署在20日確定撤銷這起法拍案件，21日在答覆媒體記者進一步地詢問時表示，日前在跟地政單位重新調卷時發現，遭法拍的建物原本應該是木造房屋，但法拍之後才發現現狀的建物竟然是磚造建築，也就是說，原本有建號的房子已經被滅失，整棟重改的磚造建築屬於違建，原木造房屋的法拍標的物已經滅失，自然不能執行法拍。

執行官劉世民表示，造成這樣的問題，可能是地政單位和執行署承辦人員當初點交時的疏失，因此在查明之後決定撤銷拍定，至於相關疏失責任將等待監察院完成調查後，再行懲處相關人員並追究賠償責任。

對於陳姓當事人而言，雖然已表示將會在3日內繳清罰款，但卻立即得面對違建的罰款甚至房屋恐將遭到強制拆除的更棘手問題。

(中時 )