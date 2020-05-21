受美股道瓊指數大漲369點的激勵，台股早盤不僅突破年線，更一舉衝破「萬一」關卡，盤中最高來到1萬1021點；新任金管會主委黃天牧今赴立法院財委會面對立委詢時表示，「台股還有繼續上升的潛能」。

黃天牧進一步解釋，台股殖利率高達3.93％，4月上市櫃公司的營收也比3月來得高，台股自3月19日跌到8523點以來，黃天牧表示，已漲了2成之多，對台股未來展望具有信心。

不過，台灣的金融走勢，不能單看國內多天零確診的疫情控制，黃天牧認為，還要觀察國際疫情的發展狀況，以及上市櫃公司第2季的營收表現，這些都會影響國人消費意願，進而影響國內經濟成長力的動能，而各國紓困方案的效果，也會連帶影響台灣的經濟以及台股波動。

根據統計，今年以來外資賣超台股逾6000多億元，黃天牧認為，外資賣超是因為歐、美母國疫情及金融市場慘烈，待疫情穩定後，外資仍會回頭尋找好的基本面做投資。

台股盤中破「萬一」，不少立委質詢時也關心，台股限空令會不會提早解除？黃天牧表示，會持續觀察疫情的後續發展，並同時觀察市場變化以及國安基金動向後，再作決定。

(中時 )