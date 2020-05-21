根據報導統計，「籃球之神」喬丹在總冠軍系列賽的勝率高達68.6%，成為史上第一人，排名第二的不是詹姆斯，也不是布萊恩，而是杜蘭特。

喬丹率領公牛兩度完成三連霸壯舉，手握6枚冠軍戒，總計35場比賽拿到24勝11敗，勝率68.6%。杜蘭特效力勇士的3個球季摘下兩冠，10勝5敗，勝率66.7%，緊追在喬丹之後。

已故的布萊恩，替湖人王朝奪得5冠，23勝14敗，勝率62.2%，名列第三。

用手上的三分球改寫了NBA現況的勇士史提芬柯瑞，5年內率領球隊拿到3座總冠軍，17勝11敗，勝率60.7%；「俠客」歐尼爾與布萊恩開創湖人三連霸，轉戰邁阿密之後又幫熱火奪冠，4枚冠軍戒在手的他，總冠軍賽17勝13敗，勝率56.7%。

被媒體評為史上第二巨星的詹姆斯，9度勇闖總決賽，創下連續8季爭冠紀錄，可惜只拿到3枚冠軍戒，18勝31敗、36.7%的總冠軍賽勝率卻是遠遠不如其他人。

不過，喬丹的生涯面對了983個對手，輾壓了982個，唯獨面對1人屈居下風，此人就是有「戰神」封號的艾佛森，兩人交手時艾佛森的場均27.1分，喬丹卻只有24分，可見得艾佛森是喬丹的剋星。

(中時 )