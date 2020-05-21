履職大陸全國人大代表的第8年，小米集團董事長兼CEO雷軍今年提交4份建議，分別是《關於推動衛星互聯網行業發展的建議》、《加快運用智慧手機、電視等智慧終端機建設我國災害預警等公共服務體系的建議》、《關於完善小微企業融資服務的建議》和《關於加大力度引進國際高層次人才的建議》。

隨著衛星互聯網被列為新基建重要發展範圍內，為商業航太領域帶來發展機遇。雷軍建議將衛星互聯網作為重點發展的戰略新興產業納入大陸「十四五」發展規劃，明確衛星互聯網相關商業航太企業是國家航太事業的重要組成部分。

其中包含設立扶持民營商業航太的國家發展基金，支援和鼓勵民營商業航太企業在科創板上市，推動民營商業航太產業鏈的完善和產業生態的構建。

據第一財經引述雷軍說法，還建議進一步降低民營企業進入衛星互聯網的門檻。主要措施有2條。地一是改革國內衛星頻率申請協調機制，也就是降低向國際電聯申報頻率軌道資源的門檻；第二是進一步放開對民營企業應用商業衛星開展商業服務的行業准入限制。

(旺報 )