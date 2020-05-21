彰化市八卦山139線環山路21日清晨近6點驚傳廂型車與轎車對撞。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

黃秀芳心有餘悸。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市八卦山139線環山路21日清晨近6點驚傳廂型車與轎車對撞，黃秀芳搭乘立法院中部辦公室的公務車，要前往台中烏日搭高鐵北上到立法院，平順行進間，突如其來飛撞，天旋地轉，躺在醫院仍心有餘悸，第一時間馬上透過臉書向大家報平安，並關心司機狀況，兩小時候得知對撞駕駛不治，難過地表示，遺憾，希望家屬節哀。

「車禍來得太突然了！」黃秀芳事後回想，搭乘蘇姓司機駕駛乘廂型車要去台中高鐵站，在彎道處時，從後座看到一輛車子黑壓壓飛撞過來，根本來不及反應，只是本能趴下去，被撞到全身震痛，但已經將傷害降到最小了。

彰化警分局初步調查，廂型車蘇姓司機，對撞66歲賴姓駕駛都未酒駕，對撞車禍發生在彰化市139線環山路垃圾場附近的彎道時，轎車疑似跨越雙黃線，地上沒有剎車行機，兩車的車頭都撞爛，黃秀芳與蘇姓司機及轎車66歲賴姓駕駛分別送往彰化基督教醫院與秀傳醫院搶救。

賴男受到嚴重衝撞，全身多處骨折，搶救後仍因肝臟破裂傷重不治，黃秀芳左腰及左手腕擦挫傷，司機則左鎖骨疑似骨折、左膝右手臂擦傷。第一時間，立法院中部辦公室科長已到醫院，協助處裡司機後續治療，並關心對撞駕駛，得知不幸，安慰家屬節哀。

這起事故發生肇事原因和責任歸屬，彰化警方還在進一步釐清、調查中。

(中時 )