疫情趨緩，國人出遊意願與信心增加，國賓大飯店集團為鼓勵在家悶久了的民眾樂活散心，自5月25日至6月30日特別推出「國賓雙城遊」住房專案，只要入住台北國賓飯店，即贈送台北、新竹與高雄國賓三館通用雙人房住宿券一張，等於以3,600元超值價格入住五星飯店2晚，讓旅客無論是在台北巷弄間悠轉、在新竹廟口打牙祭、在高雄愛河畔漫步，都能時時細細品嚐各個城市充滿人情味的印記，同時體驗全台國賓三館的極致尊榮服務，藉由緩和步調發現台灣之美。

「國賓雙城遊住房專案」內容為於國賓官網預訂台北國賓飯店任一晚住宿，即贈送國賓三館通用免費住宿券一張 ，可自由選擇入住台北/新竹/高雄國賓飯店，兩晚贈送兩張，以此類推。免費住宿券有效日期是自發券日起 至 12月31日止，入住房型為台北館精緻雙人房（不含早） ，新竹館/高雄館豪華雙人房 （不含早）。國賓飯店集團提醒，台北館/高雄館12月30日與12月31日不適用，新竹館沒有月限制。

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