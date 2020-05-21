中國浙江省寧波市餘姚市日前發生一起離奇的死亡車禍，一對情侶開車行經河邊，但車體卻漸漸往右偏直接掉進河裡，2人送醫搶救後仍不幸離世。而在事發後，不少人看到監視器畫面都十分不解，為何車道空無一人，駕駛還會往右偏，導致這起意外發生。

綜合陸媒報導，男死者來自相公潭村，年僅29歲、女死者則是來自山東，年37歲，根據監視器畫面，這對小倆口於當天（5月17日）下午2點39分，開車經過一條右側為河流的馬路上，原本一切看似正常，但車子卻開始慢慢往右偏，之後撞上護欄，還撞倒一棵樹，最後整台車落入水中，消失在鏡頭前。

（圖／翻攝自微博）

影片中可以看到，這台車落水後是倒扣在河面上的，也因為這樣，車門受限於水中的壓力更是難以開啟，最終導致2人溺斃身亡。

不過對於這次的意外，看過影片的網友都十分不解，究竟為何在一條空蕩蕩的大馬路上，駕駛還會把車子開到河裡去？

據了解，這對情侶事發當天開車到車站接岳父岳母，並且在隔天舉辦婚禮，但卻發生如此憾事，令人不慎唏噓。

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(中時電子報)