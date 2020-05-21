北市某夜店前老闆何錦題，在臉書上發文稱錢櫃SOGO店有人確診新冠肺炎，台北地檢署認為他未盡查證義務散布疫情謠言，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》起訴。台北地院今開庭，何男辯稱他有查證，貼文也沒設定公開，且他問過律師，律師告訴他「這不是什麼嚴重的事」，矢口否認犯行。

何男今年3月6日聽江姓友人傳述錢櫃SOGO店有人確診新冠肺炎，隔日晚間就在臉書PO文「SOGO...錢櫃...聽說有人確診...好兄弟們，盡量避免安全第一」；因何男臉書好友多達1156名，訊息迅速傳開，甚至有客人直接向錢櫃SOGO店員工秀出何男臉書文章，錢櫃因此報案。

北院今開庭，何男辯稱，他不是公眾人物，臉書屬私人領域，貼文他並沒有設公開，且他合理查證很多人，包括以前夜店的員工、安管。

何男說，夜店有什麼狀況問安管最清楚，安管告訴他，之前新聞報導台北金融圈首位確診病例，是外商麥格理的員工，先到ATT夜店消費，結束後再去錢櫃續攤，他因此確信此訊息為真。

法官解釋，依檢方起訴意旨，客觀上SOGO錢櫃無人確診，而有人拿貼文詢問錢櫃，也代表訊息已散播出去，現在新冠病毒疫情較敏感，必須有更高查證義務，政府才會訂立紓困特別條例。

但何男仍否認犯罪，自認已合理查證，他擁有言論自由，他問過律師朋友也告訴他，私人臉書發文不算公開散布，而且「這不是什麼嚴重的事」。

由於何男未請律師，法官建議他回去再跟律師朋友討論，看下次開庭是否要請當辯護人，庭末諭知6月10日上午再開庭。

何錦題爭議事件不只這一樁，2012年間代人處理大有巴士經營權移轉事宜，指示名下「PRIME」夜店員工，把時任大有董事長薛金長強帶至京華城某KTV，要求交出廣告費支票，後遭新北地院依妨害自由判刑6月，得易科罰金。何男上訴高等法院遭駁回，全案確定。

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(中時 )