中華夜市，21日凌晨發生大火，延燒16戶，有3人送醫，至上午10點多增一人，一位住戶在外久等身體不適，緊急送醫。（黃國峰攝）

台中市台灣大道一段與中華路一段21日凌晨3點50分，店家遭人縱火，導致整排店家瞬間陷入火海，火災現場還有人站在陽台呼救，情況十分危急，火勢約燒4小時，上午將近8點撲滅，初估16戶遭波及，有3人嗆傷送醫；另1名久病臥床住戶，因與家人緊急逃生，來不及拿藥，身體出現不適，經消防救護人員送醫治療。

遭縱火店家分別為，讚不絕口小火鍋、中華牛排館、深海大石斑3家店面；當時火勢迅速往後竄燒，後方增建鐵皮屋瞬間起火，導致後方巷弄一大片違章鐵皮，連續延燒，一旁大樓住戶聽見警報聲響，趕緊逃生，其中有3名住戶受到嗆傷，1名久病臥床住戶因身體不適緊急送醫治療。

李姓大樓住戶表示，當時在睡夢中，因聽到有人喊「失火了！」大樓火災警報器狂響，趕緊叫醒家人，抱起久病長期臥床的母親，一家趕緊逃生；見到大樓旁一整排店家瞬間陷入火海，心有餘悸。

台中醫院急診室主任陳大中指出，一名65歲羅先生因吸入火場濃煙，抵達醫院救治時，初步抽血發現其血液含有一氧化碳，目前以高壓氧治療，賴女則輕微嗆傷，另1名陳先生則因受到驚嚇、導致身體不舒服，出現有胸悶、心悸等現象。至上午10點多增1人，1名住戶逃出火場出現身體不適，緊急送醫。

(中時 )