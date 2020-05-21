新冠肺炎導致大聯盟至今無法順利開賽，衍生的問題也一籮筐，除了球員、員工的薪資外，連球場租金也成為問題。根據《東灣時報》報導，運動家球團拒絕支付主場阿拉米達郡競技場的120萬美元(約3600萬台幣)租金，理由是因為沒有使用球場而沒有收入，因此「無力支付」。

奧克蘭阿拉米達郡競技場管理局的負責人加德納（Henry Gardner）證實，運動家隊並沒有付4月1日就到期的年租金，「他們說因為沒有使用球場，所以無法產生收入，也因此沒有支付租金的能力。」加德納進一步說，「我們願意針對部分事項進行談判或放棄，但不能僅說不付錢。」

運動家在3月底一封信件中，球團法律總顧問埃利斯(D’Lorna Ellis)引述，根據合約條款在特殊事件發生時能免除雙方義務，並認為新冠肺炎就是「不可抗力」事件。此外埃利斯也指出，當時體育場被評估為潛在的感染危險地點，因此球團支持這項論點並決定推遲付款，「直到我們對阿拉米達郡競技場何時能正常使用有更多了解。」

對此管理局董事會成員富恩特(De La Fuente)相當不滿，他認為運動家是利用疫情危機而不付錢，「這危機不是城市的錯、不是縣的錯、也不是州的錯，這只是藉口，在城市最需要錢的時候不付款，我們將盡力讓他們付出租金。」

阿拉米達郡競技場不僅是運動家主場，也是NFL突擊者隊的主場，突擊者隊於1995年進行球場翻修，該縣市仍背負約5500萬美元的債務，此外當局更與NBA金州勇士隊有著4800萬美元的法律糾紛。

運動家目前正有蓋新球場的計畫，將在奧克蘭港的霍華碼頭（Howard Terminal）打造可容納3萬4000觀眾的臨海球場，據報導指出斥資5億美元。雖然運動家不想付球場租金，不過大聯盟目前正朝7月開季目標前進，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）也說，最快6月第一周就能迎接沒有觀眾的職業運動賽事，運動家距離需要球場比賽的時間也不遠了。

(中時 )