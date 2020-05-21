新北市長侯友宜21日出席華固建設新莊廠辦建案開工動土典禮，被媒體問及中央核撥的紓困金經費新北是否已核發超過，侯回應，截至昨日新北市共發送了2萬8122件，金額達到3億4700萬元，已超過中央核撥的3億2000萬，目前每日收件量仍有2000多件，因此希望中央能再快速核撥5億元。

針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布各縣市審核紓困申請的進度，新北市只有46.8％，侯友宜也回應，每個縣市狀況不一樣，新北市紓困已自製紓困手冊，供同仁能盡快審核，讓民眾能更快速拿到紓困金，所以說「這些比較性並沒有多大意義。」

侯友宜也表示，現在核定率達57.48％，收了4萬8千多件，已核定2萬8千件，每日收件量也仍有2000多件，因此需要中央快速再核撥5億元，地方會極力做到位，解決民眾急需的困難，「這才是我們為政者應該要盡的責任。」

(中時 )